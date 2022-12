El hombre que le disparó al paseador de perros de Lady Gaga fue sentenciado a 21 años de prisión

En una publicación reciente de Instagram, Fischer volvió a compartir la declaración de impacto que dijo que proporcionó en la corte el 5 de diciembre.

"Es difícil creer que han pasado casi 2 años desde que estaba llevando a Asia, Koji y Gustav a dar un paseo nocturno cuando, en un instante, de repente me encontré luchando con todo lo que tenía para proteger a esos perros de ser robados", escribió en parte. "Pero no fue suficiente: me golpearon, me estrangularon, me dispararon y me dejaron morir desangrado en una acera y jadeando por mi vida. Y Koji y Gustav se habían ido".

A pesar de todo lo que ha pasado física y mentalmente desde el tiroteo, Fischer dijo que perdona a Jackson "y a todos los involucrados en el ataque".

"Alteraste mi vida por completo", continuó, "y sé que no puedo seguir adelante por completo desde la noche en que me disparaste hasta que te diga esas palabras".

