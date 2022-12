Silvia Pinal estalla contra Luis Miguel

La primera actriz Silvia Pinal, estalló contra "El Sol" en una entrevista, debido al comportamiento desagradecido que ha tenido con la familia:

"No me gusta cómo se ha portado con nosotros, porque soy yo y mis hijos, y no es justo porque él debería tener agradecimiento para nosotros que somos gente que vale mucho y que a él lo hemos querido mucho y tratado muy bien".