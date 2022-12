Jenna Ortega confiesa que tenía COVID en esta famosa escena de Merlina

Además, Wednesday/Merlina o Miércoles (como le dicen en España) es un fenómeno viral.

Uno de los momentos que está arrasando es el de la escena de baile, que ha hecho que resurgir una canción de Lady Gaga de hace 11 años: Bloody Mary. Miles de usuarios han ido a TikTok están recreando los pasos de baile al ritmo del tema incluido en el disco Born This Way.

Durante una reciente entrevista con la revista NME que ¡tenía COVID cuando filmó esa escena!: "Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo".