Revelan más detalles sobre el tipo de cáncer que padecía Kirstie Alley antes de morir

La carrera de Alley comenzó en 1982 con su primera película, Star Trek II: The Wrath of Khan. Cinco años más tarde, consiguió su papel revelación como Rebecca Howe cuando se unió al elenco de Cheers, protagonizando el sitcom de NBC de 1987 y 1993. Alley ganó un premio Emmy y un Globo de Oro por su actuación en el programa.

Su currículum se amplió aún más cuando protagonizó una gran cantidad de películas a finales de los 80s y los 90s, incluidas Look Who's Talking, David's Mother, Village of the Damned, It Takes Two y Drop Dead Gorgeous. Sus papeles posteriores incluyeron protagonizar Fat Actress, Kirstie y Scream Queens.