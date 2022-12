Amy Poehler, Billy Porter y más estrellas que presentarán los People’s Choice Awards 2022

Smith se une a la intérprete previamente anunciada Shania Twain. Además de recibir The Music Icon Award, el ícono del country-pop también subirá al escenario para cantar un medley de sus grandes éxitos, así como su nueva canción "Waking Up Dreaming" de su sexto álbum Queen of Me.

Ryan Reynolds será honrado con el People's Icon Award por sus contribuciones a la industria del entretenimiento durante las últimas tres décadas, mientras que Lizzo aceptará el People's Champion Award por su impacto en la música y la televisión, así como por su compromiso de defender la diversidad y la inclusión.