Julia Roberts honra a George Clooney con un vestido estampado con su rostro ¡Tienes que verla!

Aunque quizás el tributo de Roberts a Clooney no debería ser una gran sorpresa para sus fans. Después de todo, los ganadores del Oscar han protagonizado varias películas juntos, incluidas Ocean's Eleven, Money Monster y, más recientemente, Ticket to Paradise, y son amigos cercanos.

"Nos hicimos amigos al instante", recordó Roberts en un episodio de octubre de Jimmy Kimmel Live! sobre conocer a Clooney mientras trabajaba en Ocean's Eleven. "Sabes, solo conoces gente y, a veces, piensas, 'Realmente no me gusta esa persona. No tengo ninguna razón para que no me guste. No me gusta y nunca cambiaré de opinión'. Y luego hay algunas personas, como mi GTC, de las que dices, 'Está bien, voy a conocer a esta persona hasta el final de los tiempos. Esta es buena'".