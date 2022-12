El curioso mensaje de Khloé Kardashian a un año del escándalo de paternidad de Tristan Thompson

Diciembre 2019: ¡Propuesta rechazada!

Como se reveló en un episodio de la segunda temporada de The Kardashians, Khloé rechazó una propuesta de Tristan en diciembre de 2021 porque no se siente "cómoda" con su posición en su relación intermitente. "Lo que dije es que necesito asegurarme de que esta sea una relación totalmente diferente", explica en el programa, "porque quiero estar orgullosa de decir que estoy comprometida con alguien. Y es por eso que dije, 'tú sabes, no me siento cómoda aceptando esto en este momento, porque no estoy emocionada de contarle a mi familia'".