Mel B de las Spice Girls dice que Geri Halliwell y James Corden son unos “idiotas”

Más tarde, James abordó la disputa en las redes sociales y le dijo al New York Times, "No he hecho nada malo, en ningún nivel".

"Me siento tan zen con todo el asunto. Porque creo que es muy tonto", continuó. "Simplemente creo que está por debajo de todos nosotros".

Él explicó más la situación durante el episodio del 24 de octubre de The Late Late Show, admitiendo que se portó mal durante su última visita a Balthazar porque su esposa, Julia Carey, había recibido un plato que contenía un ingrediente al que ella era alérgica. "Como su comida llegó mal a la mesa la tercera vez, en el calor del momento, hice un comentario sarcástico y grosero sobre cocinarla yo mismo", confesó. "Y es un comentario que lamento profundamente".

Reconociendo las "dificultades de ser un servidor", James agregó, "Debido a que no grité ni me levanté de mi asiento, no insulté a nadie ni usé un lenguaje despectivo, he estado caminando, pensando que no he hecho nada malo. Pero la verdad es que sí. Hice un comentario grosero y estuvo mal. Fue un comentario innecesario. Fue descortés con el servidor".

