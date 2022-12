Kim Kardashian se convirtió en su hermana Khloé Kardashian con este nuevo cambio de look

Kim Kardashian ha entrado oficialmente en una nueva era de belleza.

La estrella de The Kardashians no está esperando el Año Nuevo para cambiar su estilo característico, ya que recientemente se despidió de su cabello rubio platino y debutó con un nuevo tono. Mientras visitaba Miami para el Art Basel, Kim mostró su nuevo look color miel.

Si bien la fundadora de SKKN mantuvo intacto el largo de su cabello, su melena se cubrió en un tono marrón dorado y se mezclaron con sutiles reflejos castaños. En todo caso, Kim aparentemente canalizó a su hermana, Khloé Kardashian, quien es conocida por lucir este mismo look.