Demna, el director creativo de Balenciaga, rompió el silencio sobre su controversial campaña publicitaria

Desde que estalló la controversia, varias celebridades se han pronunciado en contra de la compañía en las redes sociales, incluidas Brittany Aldean, Lauren Burnham y Arie Luyendyk Jr de Bachelor Nation, y Lala Kent.

Kim Kardashian, que se ha asociado con frecuencia con la marca a lo largo de los años, también se ha pronunciado, expresando su sorpresa por las fotografías.

"He estado callada los últimos días, no porque no me haya sorprendido e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", escribió en sus Historias de Instagram el 27 de noviembre. "Como madre de cuatro hijos, esas imágenes inquietantes me han conmocionado. La seguridad de los niños debe tener la mayor consideración y cualquier cosa en contra no debe tener lugar en nuestra sociedad, punto".