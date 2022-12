Caterina Valentino revela que fue abusada sexualmente cuando era niña

"Cuando yo no le permitía hacer lo que él quería con mi cuerpo, él colocaba en mi diario, ‘Ella no estudió', y me chantajeaba", agregó.

Caterina pidió a los padres prestar más atención cuando se trata de las personas que rodean a sus hijos, pues el 80% de las veces el abusador sexual resulta ser alguien de la familia o su entorno.