Lindsay Lohan y Amanda Seyfried hablan del posible reboot de Mean Girls

Esta reunión de Lindsay Lohan y Amanda Seyfried es totalmente grool.

Amanda se reunió recientemente con su coprotagonista de Mean Girls para hablar sobre la nueva película de Netflix de Lindsay Falling for Christmas y compartieron sus pensamientos sobre hacer una secuela de su icónica película juntos en el futuro.

"No lo sé", le dijo Lindsay a Amanda en un artículo de la revista Interview publicado el 30 de noviembre. "Escuché algo acerca de que era una película musical y pensé, 'Oh, no'. No podemos hacer eso. Tiene que ser el mismo tono".