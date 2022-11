¿Billie Eilish estará en la tercera temporada de Euphoria?

¿Billie Eilish en East Highland High? Perra, será mejor que estés bromeando…

En su serie de entrevistas "Time Capsule" con Vanity Fair, lanzada el 28 de noviembre, se le preguntó a la siete veces ganadora del Grammy sobre el rumor más grande que circula actualmente sobre ella. Después de dudar un momento, dijo, "Oh, estoy en la tercera temporada de Euphoria".

Antes de comenzar a fantasear con una incipiente amistad entre Billie y Rue (Zendaya), la cantante de Happier Than Ever rápidamente respondió, "Eso no es cierto".