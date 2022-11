El conmovedor tributo de Vin Diesel sobre Paul Walker a 9 años de su muerte

Vin también se ha mantenido cerca del hermano de Paul, Cody Walker, y de la hija de Paul, Meadow, de 24 años, a quien incluso llevó hasta el altar en su boda de 2021.

El año pasado, Vin recordó cómo el consejo de Paul como padre para Meadow lo ayudó cuando esperaba un hijo propio.

"Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste", recordó Vin en una publicación de Instagram de noviembre de 2021. "Dijiste que muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida".