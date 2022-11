Kim Kardashian y Kanye West finalizan su divorcio casi 2 años después de su ruptura

Stephen Lovekin/Shutterstock

En marzo, un juez concedió la solicitud de bifurcación de Kim para restaurar su estado civil a soltera. La audiencia tuvo lugar pocos días después de que la estrella afirmara que Kanye estaba causando "angustia emocional" al publicar "información errónea" sobre asuntos familiares privados en las redes sociales.

"Deseo mucho divorciarme", declaró Kim en documentos judiciales obtenidos por E! News el 24 de febrero. "Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que yo quiero poner fin a nuestro matrimonio, incluso si él no quiere".

Durante un episodio de mayo de su reality show familiar, Kim reveló su frustración por pedirle a Kanye "todo el tiempo" que firmara los papeles del divorcio, pero supuestamente él se negaba. A pesar de su objeción, Kim confiaba en que estaba tomando la decisión correcta al dejar su matrimonio.

"Sabía que tenía que hacerlo cuando presenté la solicitud", compartió durante el episodio. "Porque sabía que no era la situación adecuada para mí. Y ahora, me siento muy bien".

E! News contactó a la abogada de Kim, Laura Wasser, y al abogado de Kanye, Nicholas Salick, pero no recibió ningún comentario.