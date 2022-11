Que al final no... Wanda Nara niega reconciliación con Mauro Icardi

Mauro se encargó de subir cada momento del viaje junto a ella probando lo unidos que estaban, para culminar en un rechazo por parte de la empresaria, quien nunca publicó nada junto a él durante el viaje...

Previamente Wanda había compartido ciertos detalles del delantero que le molestaban:

"A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia", dijo ella. "Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó".

