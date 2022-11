¿Qué hay de cierto en los rumores de romance entre Kendall Jenner y Harry Styles?

¿Harry Styles y Kendall Jenner conversan a altas horas de la noche?

Durante las fiestas de Acción de Gracias, apareció un informe que afirmaba que el ex cantante de One Direction estaba abriendo su corazón a su ex después de su separación de Olivia Wilde.

Si bien la estrella de The Kardashians experimentó recientemente su propia ruptura con el jugador de la NBA Devin Booker, una fuente le dijo a E! News en exclusiva que los rumores sobre Kendall y Harry no son ciertos.

"Ella y Harry son solo buenos amigos", compartió una fuente separada del lado de Kendall con E! News. "Se mantuvieron amistosos a lo largo de los años y se han mantenido en contacto. No hay nada romántico, pero se ponen al día de vez en cuando y se han juntado en entornos sociales".