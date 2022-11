Kylie Jenner responde tras ser acusada de publicar fotos de sus hijos para “encubrir a Balenciaga”

"He estado callada en los últimos días, no porque no me hayan sorprendido ni indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto", escribió Kim en una publicación del 27 de noviembre compartida en Instagram Stories. "Como madre de cuatro hijos, me han conmocionado esas imágenes inquietantes".