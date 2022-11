¿Niurka fue violentada por Juan Vidal?

La relación parece haber afectado fuertemente a Niurka pues incluso mostró su lado sensible como nunca antes durante un En Vivo a inicios de noviembre:

"Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va quedar nada pendiente(...) Es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece", dijo mientras las lágrimas bañaban su rostro.

Por su parte, Juan Vidal no ha dado declaraciones al respecto. Todos los detalles en el video de arriba.