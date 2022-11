Billie Eilish habla de su relación con el "sexy” Jesse Rutherford

"Es realmente genial, y estoy muy emocionada y muy feliz por eso", dijo al medio. "Me las arreglé para llevar mi vida a un punto en el que no solo me conocía una persona que pensé que era la más sexy del mundo, ¡sino que lo conquisté! ¿Estás bromeando? ¿Podemos hacer una ronda de aplausos para mí?".

Ella continuó, "¡Gracias, Jesse Rutherford, a todos! Me lo levanté. Solo yo. Hice esa m**rda".

¿Y qué hace feliz a Billie en una relación? Ella le dijo a Vanity Fair, "Mi lenguaje de amor es el contacto físico y solo necesito estar tocando piel todo el tiempo".