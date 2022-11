El actor chileno Gonzalo Valenzuela denuncia que es víctima de acoso y abuso por parte de mujeres

Esta semana, se ha generado revuelo luego de que Gonzalo asistiera en el programa de YouTube 'Tenemos que hablar de sexo.

"Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que yo conozco. Abusado, que te griten por la calle, que te toquen el poto (la cola). Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente". Continuó: "Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?. Si yo denunciara eso sería terrible".

Valenzuela indicó que no se sentía bien con el apodo "manguera", que le fue impuesto hace años por su pene durante su actuación en una obra de teatro.