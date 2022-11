Aleska Génesis se defiende de Gaby Espino y dice que "lamentablemente se está prestando"

Aunque Espino había decidido mantenerse al margen, explotó en redes sociales...

Este lunes 28 de noviembre, fue a Instagram para denunciar un intento de hackeo en su cuenta, donde acumula casi 13 millones de seguidores: "Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a traves de la vía legal. Una situación a la q no estoy acostumbrada, pq los q me conocen saben que jamas he estado involucrada en algo tan bajo como esto".