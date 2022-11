“No seas hipócrita”: Canelo también arremete contra Sergio “El Kun” Agüero

Canelo no se contuvo y también estalló contra El Kun, diciendo, "Tú también cabrón… me escribías ‘Ay ay Canelo', y ahora mamando, no seas hipócrita, cabrón".

Y continuó, "¿Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram, hay que ser claros y sin rodeos. ¡¡¡Más bien hay que tener huevos!!!"

Por otro lado, el español Cesc Fábregas también salió en defensa de Messi, diciéndole a Canelo, "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebrar una victoria importante".