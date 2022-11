Videos relacionados : ¿Por qué Ben Affleck grabó "No Iré a Ningún Lado" en el anillo de compromiso de Jennifer Lopez?

¿No es gracioso cómo funciona el universo? Eso es lo que se pregunta Jennifer Lopez después de haber encontrado su camino de regreso a los brazos de Ben Affleck.

Veinte años después del lanzamiento de "This Is Me... Then", un álbum inspirado en su romance de juventud con el ganador del Oscar, J.Lo reflexionó sobre cómo su reconciliación y posterior matrimonio influyeron en su próximo disco, "This Is Me".

Viéndolo desde un panorama completo y "perfecto", la estrella del pop le contó a Zane Lowe de Apple Music One que su amor por Affleck ahora es "mucho más claro" que antes.

"Ahora, lo sabemos y no hay preguntas", explicó el 28 de noviembre. "Somos tú y yo, todo el camino, hasta el final".

De hecho, Lopez y Affleck, quienes volvieron a conectar en 2021, casi dos décadas después de su separación de 2004, estaban tan seguros de su relación esta vez, que la estrella de Argo grabó en el anillo de compromiso de la cantante: "No. Iré. A ningún lado", cuando le propuso matrimonio a principios de este año.

"Así es como firmaba sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo", explicó sobre la frase, "Como, 'No te preocupes, no voy a ir a ningún lado'".