Paris Hilton celebra el aniversario 16 de su histórica foto con Britney Spears y Lindsay Lohan

Ella agregó, "Justo cuando llegamos al auto, fue cuando apareció Lindsay. Fue un poco incómodo porque estábamos teniendo un drama".

La estrella de Paris in Love reveló además exactamente lo que estaba pasando entre ella y la actriz de Mean Girls en ese momento, y señaló que mientras se tomaba la foto, los fotógrafos preguntaban sobre el rumor de que Paris había golpeado y derramado una bebida sobre Lindsay. Cuando Lindsay se acercó al auto, la DJ recordó que le dijo a los paparazzi que le preguntaran a la estrella de Freaky Friday.

"Lindsay dijo, 'No, Paris nunca me golpearía, la conozco desde que tenía 15 años'", recordó Paris. "Básicamente fue solo, no admitir lo que hizo. Fue bastante incómodo que me hicieran esa pregunta, y fue extraño cómo sucedió todo eso. De repente, miro hacia arriba y ella está en mi auto. No nos llevábamos bien, pero fui educada".