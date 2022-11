¿Qué pasó con los vestidos de novia de Irina Baeva?

Al ser cuestionada, Baeva aseguró que todavía no tiene vestido para lanzarse al agua con Soto, e incluso desconoció su declaración previa, diciendo, "No [compré el vestido de novia en España]. ¿Cuándo fue? No me enteré", dijo ante los medios. "Creo que no es el momento de hablar de temas personales".

Irina también aprovechó este encuentro con la prensa para seguir desestimando los rumores que corrieron por meses, asegurando que ella y el actor de Mi camino es amarte habían roto su compromiso en medio de una fuerte crisis sentimental.