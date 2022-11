Kim Kardashian rompe el silencio sobre la polémica campaña con niños de Balenciaga

Además, según NBC News, una foto parecía mostrar un extracto de un caso de la Corte Suprema de EE.UU. de 2008 que confirmó los estatutos federales sobre pornografía que incluye a menores.

La estrella de The Kardashians, que colabora con frecuencia con la marca de lujo, acudió a Instagram Stories para condenar las controvertidas imágenes y explicar por qué no habló antes.

"He estado callada los últimos días, no porque no me haya sorprendido e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo pudo haber sucedido esto".