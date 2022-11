¿Clasismo? Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, defiende el haber llevado su niñera a Qatar

Ante la lluvia de comentarios, la originaria de Guadalajara que tiene dos hijos junto al deportista, subió un video aclarando la situación y enfrentando las críticas:

"Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir".