Sandra Echeverría habla de los términos en los que se separa de Leonardo de Lozanne

"Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio, y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil".

Apuntó: "Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida".