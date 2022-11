Alex Hoyer da una actualización sobre los problemas de ansiedad y depresión de Danna Paola

Como lo dice Hoyer, sacar adelante la gira XT4S1S no ha sido fácil para Danna. De hecho, a principios de noviembre rompió en llanto tras posponer nuevamente sus fechas.

"Hay cosas que se están saliendo de control y hay cosas que ya no están dentro de mí", explicó Danna en un Live donde se mostró bastante vulnerable. "No tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana, no puedo, porque ya no está dentro de mí, literalmente está dentro de otras personas que están haciendo esto y que ya nos peleamos y nos dijimos y nos quedaron mal".