Mauro Icardi confirma su reconciliación con Wanda Nara

La noticia de su reconciliación llega solo unos días después de que Wanda hiciera unas duras declaraciones sobre el delantero ante la prensa de Italia.

"A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia", dijo ella. "Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó".

Además, no podemos olvidar que, durante meses recientes, Wanda mantuvo un comentado romance con L-Gante. Aunque parecen haber terminado en malos términos, en medio de los rumores que la vincularon nuevamente con Mauro.