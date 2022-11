Kim Kardashian y Tristan Thompson celebran el Día de Acción de Gracias en un centro de detención

Kim es una defensora vocal de la reforma de la justicia penal. Durante un panel de discusión de 2020 para su documental especial Kim Kardashian West: The Justice Project, la estrella de 42 años que encontró su vocación a través del trabajo de defensa, explicó, "No veo cómo podría simplemente decirle que no a alguien que realmente necesita ayuda si sé que puedo ayudarlos".

En marzo, ella se unió a miembros de The Anti-Recidivism Coalition, una organización que trabaja para acabar con el encarcelamiento masivo en California, en una caminata diurna que terminó con refrigerios y chocolate caliente proporcionados por sus cuatro hijos: North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3).

"Caminata a las 6 a.m. con miembros anteriormente encarcelados y personal de @antirecidivismcoalition", escribió en Instagram Story en ese momento. "Ahora son estudiantes universitarios, estudiantes de cine, bomberos, artistas, ahora están retribuyendo a su comunidad".

Kim continuó, "Me encanta escuchar sus historias, desde cadenas perpetuas hasta cómo es la vida ahora. ¡Estoy muy orgullosa de ellos y no puedo esperar para caminar más!"

