Joe Jonas reveló que estuvo cerca de convertirse en Spider-Man

"Recuerdo que hace años estaba listo para Spider-Man y estaba tan, tan emocionado y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió", le dijo el cantante de los Jonas Brothers al podcast Just for Variety de Variety en comentarios publicados el 23 de noviembre. "Obviamente, él era el correcto. Pero recuerdo que eso era algo importante en ese momento, ir de un lado a otro con llamadas y el director solía ser director de videoclips. Así que dije, ‘Tengo una entrada aquí'".

Marc Webb dirigió docenas de videos musicales para bandas y artistas como My Chemical Romance, Miley Cyrus, Fergie, Green Day, No Doubt, Evanescence y Maroon 5 antes de dirigir su primera película en 2009, 500 Days of Summer, y más tarde, The Amazing Spider-Man y su secuela de 2014 The Amazing Spider-Man 2.