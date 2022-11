Canelo confiesa que sí corrió a algunos de los XV años de su hija, ¿fueron los artistas?

De igual forma, la influencer destacó que cuenta con un video en donde el mexicano, tras discutir con Carín León, les pidió que se fueran porque ya lo habían hartado y señaló que "la mitad de los invitados eran una bola de golleteros (asistentes sin invitación)".

No obstante, en una reciente entrevista el pugilista aseguró que sólo pidió se fueran las personas que no estuvieron invitadas: "Sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces, ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?, manifestó.