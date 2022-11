Conoce estos 30 fascinantes secretos sobre Miley Cyrus

10. Después de que la serie terminó en 2011, también hubo el estreno en la pantalla grande de Hannah Montana: La película en 2009, Miley admitió que luchó por encontrarse a sí misma.

"Algunos de mi audiencia estaban tan apegados a un personaje, que no era yo", le dijo a Howard Stern en 2020. "Entonces, eso tiene muchas cosas psicológicas, donde es como, '¿Soy valiosa como yo?' OK, la premisa de todo el programa era que cuando tenía mi cabello normal y me parecía a mí misma, a nadie le importaba una mierda. Y luego, cuando me arreglé y me puse una peluca, de repente, tú sabes, estoy siendo perseguida por personas que persiguen mi autobús de gira. Entonces, eso es mucho para poner en un niño, decir: 'Cuando eres tú mismo, a nadie le importa una m**rda'. Pero luego, cuando van y te arreglan para que te veas como algo más, algo que no eres, y eres muy joven, y es mucho maquillaje y, ya sabes, pelucas y todo eso, hace algo psicológicamente".

11. Fue amor a primera vista para Miley cuando conoció a su primer novio, Nick Jonas, en un evento benéfico en 2006, cuando ambos tenían 13 años. "Nos hicimos novios el día que nos conocimos", le reveló Miley a Seventeen en 2008. "Él estaba en una búsqueda para conocerme y me dijo, 'Creo que eres hermosa y realmente me gustas'. Y yo estaba como, 'Oh, Dios mío, me gustas tanto'".

Después de salir en secreto, la pareja se separó y Miley admitió que "lloró durante un mes seguido" después de su separación. "Nick y yo nos amamos", le dijo a la revista. "Todavía lo hacemos, pero estábamos enamorados el uno del otro. Durante dos años, él fue básicamente mi 24/7. Pero fue muy difícil ocultárselo a la gente. Estábamos discutiendo mucho, y realmente no fue divertido". "

12. Su relación con Nick inspiró su himno de ruptura "7 things", con Miley incluso usando el collar que él le dio en el video musical del éxito de 2008. La pareja se volvió a conectar brevemente en 2009, con su reunión de corta duración que inspiró la balada de los Jonas Brothers "Before the Storm", que contó con la participación de Miley.