Mérida se convierte en la capital de la moda mexicana

Fashion Week Mexico

La edición de Mérida se llevará a cabo en espacios turístico - culturales como Casa Faller, Museo Casa El Pinar y Hacienda Misné en donde se vivirán los desfiles de: Abel López presentado por Mercedes-Benz, Alexia Ulibarri presentada por Brother, Francisco Cancino y Zurce presentando por vivo además de la experiencia de moda inspirada en The Way of Water de Avatar®. El talento yucateco se hace presente de la mano de Vero Díaz presentada por Mercedes-Benz.

"¡MÉRIDA! regresamos para nuestra última parada del 2022. Felices del camino que estamos recorriendo a lado de los diseñadores nacionales. En esta ocasión, tomaremos como marco de presentación Casa Faller, Museo Casa El Pinar y Hacienda Misné, dos hermosas mansiones y una hacienda que nos ayudan a integrar la historia y la cultura de esta bellísima ciudad con las propuestas de los creativos que presentan sus nuevas colecciones." Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México.

Mercedes-Benz Fashion Week México termina su año en Mérida tras haberse presentado en Ciudad de México y Oaxaca con el mapa ya trazado para continuar su labor en 2023.