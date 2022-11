Kourtney Kardashian revela que guarda el cabello largo de su hijo Reign Disick y lo huele con regularidad

Y mientras Kourtney se ofreció a mostrarle los mechones, Khloé rechazó la invitación. "Oh no, estoy bien con eso", respondió ella. "Es como, oh Dios mío. ¿Rapunzel?"

En estos días, Reign está usando un peinado corto después de presumir de largos mechones durante varios años. Antes de cambiar su look, Kourtney no tenía miedo de responderles a las personas que criticaban su cabello largo. Después de que publicó una serie de fotos de vacaciones familiares en Instagram en octubre de 2019 y un comentarista escribió, "Realmente necesita cortarse el cabello", la fundadora de Poosh respondió, "Realmente no necesitas preocuparte por los niños que no son tuyos. Él es un niño feliz".