La razón por la que Leonardo DiCaprio casi pierde su rol en Titanic

El camino para interpretar a Jack no fue fácil para DiCaprio, recordó Cameron, ya que el actor navegaba interpretando a un personaje que no se parecía en nada a los papeles que había hecho en el pasado. Cuando DiCaprio le presentó a Cameron cambios en el guion de Titanic, incluida la adición de una "aflicción" o "algo traumático del pasado" a su personaje, Cameron le dijo a DiCaprio que interpretar a Jack sería un desafío más difícil, ya que no había "accesorio" para apoyarse en él.

"De lo que estoy hablando es difícil, y probablemente no estés listo para eso. En el momento en que dije eso, se dio cuenta de que esta era una película realmente difícil y desafiante para él", dijo Cameron. "Y me di cuenta de mi error. No le había presentado el desafío lo suficiente".

Cameron luego entendió que DiCaprio "no quería algo que fuera fácil", de hecho, "quería algo que fuera difícil" y que perseguir papeles difíciles ha sido el "instinto" de DiCaprio desde entonces.

Reflexionando sobre la experiencia, Cameron agregó que es difícil imaginar un mundo en el que DiCaprio no esté en Titanic.

"Pero ves lo frágil que es este material", dijo, "porque tratas de imaginar esa película sin Leo o Kate. Es muy difícil de hacer".

E! News se comunicó con el representante de DiCaprio para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.