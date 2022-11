Irina Baeva habló de su "crisis" con Gabriel Soto

"No somos muégano, finalmente no somos siameses; él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas en las redes sociales pues es por la única razón de que cuando queremos convivir queremos estar juntos. No es de 'a ver, hay que poner una foto en las redes porque dicen que no estamos juntos'.

"Ya estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie ni demostrarle nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas".