¿Amparo Serrano realmente perdió la vida en su sillón-elevador?

Después de salir de hospital, Minnie confiesa que ha sido un trabajo duro el procesar la pérdida:

"Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta ‘cómo te fue?''Te sirvió?' La respuesta es: I´m doing the hard work [estoy haciendo el trabajo duro], y eso no cambia en 30 días".