Así es cómo Kendall Jenner impone la nueva tendencia de no usar pantalones

El 20 de noviembre, la estrella de The Kardashians no usó nada más que medias transparentes negras de Calzedonia sobre un par de calzoncillos de Tom Ford como su elección de pantalones. Además, Kendall era fue conservadora en la parte superior, vistiendo un suéter de cuello redondo clásico azul marino oscuro de The Row, sobre una camisa de vestir blanca. Ella completó el look arriesgado, elaborado por la estilista Dani Michelle, con zapatos de salón con punta "Kendall 90" de Saint Laurent, un bolso con asa superior Sardine de Bottega Veneta, aretes de Bottega Veneta y un elegante par de lentes de sol.

Kendall, quien es la directora creativa del sitio de comercio electrónico de estilo FWRD, no es la primera fashionista en probar algunos pantalones poco convencionales. En septiembre, Bella Hadid estuvo a punto de romper Internet cuando fue fotografiada paseando por las calles de la ciudad de Nueva York con lo que parecía ser ropa interior blanca y ajustada.