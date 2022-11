Angelique Boyer revela los problemas que tiene en la intimidad con Sebastian Rulli

Luego de varios años de haberlos visto juntos en pantalla, Angelique Boyer cuenta lo complicado que es compartir momentos sexuales al lado de Sebastián Rulli.

Pues aunque llevan ya 10 años de relación, mostrar su intimidad bajo las cámaras ha resultado un reto:

"Es mucho más complicado cuando eres pareja, porque, no sé, ya te ves de otra manera; a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir esas cosas; pero siempre que me veo en escena no me reconozco.", confesó la actriz.