¿OV7 estará a cargo de la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol 2026?

Los comentarios no se hicieron esperar ante la propuesta informal de Ari, pues mientras unos aseguraban que la producción de sus eventos podría dar el alto para una ceremonia internacional, otros acusaron al productor de usar playback en sus tours y de mal sonido:

"Lo hacen increíble he visto en Youtube videos de los 90′s pop tours y Wao, música que vale la pena, has pensado en hacer ese tipo de show fuera de México? Porque yo iría si o si". @hillasof

Ari, por favor, no mientas. He estado en los últimos espectáculos que han presentado en Monterrey (90s y 2000 Pop Tour), en diferentes zonas, y el sonido es espantoso. Los micrófonos fallan y no se aprovecha el escenario, hay quienes ven "espaldas"todo el show. Hay mil quejas". @Keko_Garcia