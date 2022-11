Así fue la última escapada romántica de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Su hermana Khloé Kardashian intervino y escribió, "Los más lindos".

Kravis, que se casaron en mayo en un juzgado de Santa Bárbara, California, y nuevamente en Portofino, Italia, disfrutan de la vida matrimonial seis meses después y no han evitado compartir su amor y aventuras en las redes.

"Estoy más que agradecida por el día en que naciste", escribió Kourt en las fotos del músico de "All the Small Things" en su día especial. "Feliz cumpleaños al esposo de mis sueños, mi alma gemela @travisbarker, has cambiado mi vida para siempre".