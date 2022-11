El decepcionante secreto detrás de la foto de Messi y Cristiano juntos

Durante años, el argentino y el portugués han protagonizado una de las rivalidades más épicas del fútbol. ¿Y cómo no?, si sus carreras los han llevado a disputarse el título del mejor jugador del mundo. Incluso, ambos han ganado el balón de oro en 5 oportunidades.



En 2019, Messi y CR7 coincidieron en el sorteo de la Champions League en el Forum Grimaldi de Mónaco.

Cristiano reconoció: "Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro".