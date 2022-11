Lista de ganadores del International Emmy Awards 2022

Kids: Live-Action

"Anonima" [Anonymously Yours]

Netflix / Woo Films

Mexico

"Hardball – Season 2"

Australian Children's Television Foundation / Northern Pictures

Australia

"Kabam!" GANADOR

NPO / IJswater Films / KRO-NCRV

Netherlands

"Lightspeed"

Oak 3 Films Pte Ltd / Mediacorp TV Singapore Pte Ltd

Singapore

Kids: Animation

"Dapinty, Una Aventura Musicolor" ["Dapinty, A Musicolor Adventure"]

Silverwolf Studios

Colombia

"Fumetsu No Anata E" ["To Your Eternity"]

NHK

Japan

"Les Lapins Cretins – Invasion: Mission sur Mars" ["Rabbids Invasion Special – Mission to Mars"]

Ubisoft Motion Pictures Rabbids

France

"Shaun the Sheep: Flight Before Christmas" GANADOR

Netflix / Aardman

United Kingdom

Telenovela

"Nos Tempos Do Imperador"

TV Globo

Brazil

"Two Lives"

Bambú Producciones

Spain

"YeonMo" ["The King's Affection"] GANADOR

KBS (Korean Broadcasting System) / Netflix / Monster Union / Arc Media

South Korea

"You Are My Hero"

Gcoo Entertainment Co. Ltd. / China Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd. / BEIJING LE BEN FILM MEDIA / Jindun Film & Television Culture Center of the Ministry of Public Security of China

China

TV Movie/Mini-Series

"Help" GANADOR

The Forge / All3Media International

United Kingdom

"Il est elle" ["(S)he"]

Newen Connect / And So On Films

France

"Isabel, La Historia Íntima De La Escritora Isabel Allende" ["Isabel, The Intimate Story Of Isabel Allende"]

Megamedia Chile

Chile

"On The Job"

Reality MM Studios / Globe Studios / HBO / Warner Media

Philippines