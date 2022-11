La poderosa protesta de la selección de Irán en Qatar 2022

Antes de su partido inicial, el capitán de la selección de Irán, Ehsan Hajsafi habló de la situación en su país natal.

"Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son correctas y nuestra gente no está feliz", dijo Hajsafi en una conferencia de prensa. "Antes que nada, me gustaría expresar mis condolencias a todas las familias afligidas en Irán".

Y agregó, "Deberían saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos".