Mira por qué todos creen que Eva Mendes y Ryan Gosling se casaron en secreto

Esta no es la primera pista que Eva ha dejado sobre la posibilidad de estar casada con el actor de Crazy, Stupid Love. Dos días antes, la actriz acudió a Instagram para mostrar un tatuaje en la parte interna de su muñeca que decía "de Gosling".

Y el 18 de noviembre, abordó la especulación sobre su relación con Ryan en The Kyle and Jackie O Show. "Hay un rumor de que ustedes podrían haberse casado en secreto. ¿Es eso cierto?'", preguntó la coanfitriona suplente Brittany Hockley, a lo que Mendes respondió crípticamente, "¿Pero quién dice que no lo estábamos ya?".