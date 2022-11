Muere el icónico Tommy de los Power Rangers: Jason David Frank

Sin embargo, fue su compañero y ex co-protagonista Walter E Jones (el black ranger Zack) el primero en publicar palabras de condolencias en Instagram: "No me lo puedo creer... DEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial".

En IMDB señalan que Jason murió el 19 de noviembre de 2022 en Texas, Estados Unidos, sin conocerse la causa.