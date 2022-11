Adriana Monsalve combina sus dos pasiones: El fútbol y la música

Esta vez, a diferencia de sus primeros años en el mundo musical en los que formó parte del grupo juvenil CHIKAS en su natal Venezuela, decidió mezclar su pasión por el fútbol con su talento por el canto, dando como resultado el nacimiento de la canción: EL FÚTBOL LLEGÓ.

"Estoy extremadamente emocionada por poder compartir con mi gente este momento. No significa que regresaré de lleno al mundo musical, porque no está en mis planes inmediatos, pero me encanta la idea de ver materializado un sueño de representar mi amor por el futbol a través del canto", dijo la recién ganadora del SPORTS EMMY NATIONAL AWARD como Personalidad más sobresaliente al aire dentro de la TV Hispana de los Estados Unidos.